Spectacle d’impro avec les Givrés Petits concepts entre amis
MJC Châteauvert 3 place des buissonnets Valence Drôme
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28 20:30:00
2026-03-28 2026-05-30
Une soirée où nous improvisons des nouveaux concepts fraîchement sorti de nos têtes !
MJC Châteauvert 3 place des buissonnets Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 07 83 61
English :
An evening where we improvise new concepts fresh out of our heads!
