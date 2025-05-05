Spectacle d’impro avec les Givrés Saveurs d’impro L’Origan Valence
Spectacle d’impro avec les Givrés Saveurs d’impro L’Origan Valence lundi 5 mai 2025.
Spectacle d’impro avec les Givrés Saveurs d’impro
L’Origan 46 rue de l’Ancien Vélodrome Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-05-05 20:30:00
fin : 2025-11-14 20:30:00
Date(s) :
2025-05-05 2025-11-14
Venez découvrir notre cabaret d’improvisation savoureux à @lorigan_valence !
.
L’Origan 46 rue de l’Ancien Vélodrome Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 07 83 61
English :
Come and discover our tasty improv cabaret at @lorigan_valence!
German :
Erleben Sie unser schmackhaftes Improvisationskabarett bei @lorigan_valence!
Italiano :
Venite a scoprire il nostro gustoso cabaret improvvisato a @lorigan_valence!
Espanol :
¡Ven a descubrir nuestro sabroso cabaret de improvisación en @lorigan_valence!
L’événement Spectacle d’impro avec les Givrés Saveurs d’impro Valence a été mis à jour le 2025-09-18 par Valence Romans Tourisme