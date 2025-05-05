Spectacle d’impro avec les Givrés Saveurs d’impro L’Origan Valence

Spectacle d’impro avec les Givrés Saveurs d’impro L’Origan Valence lundi 5 mai 2025.

Spectacle d’impro avec les Givrés Saveurs d’impro

L’Origan 46 rue de l’Ancien Vélodrome Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-05 20:30:00

fin : 2025-11-14 20:30:00

Date(s) :

2025-05-05 2025-11-14

Venez découvrir notre cabaret d’improvisation savoureux à @lorigan_valence !

.

L’Origan 46 rue de l’Ancien Vélodrome Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 07 83 61

English :

Come and discover our tasty improv cabaret at @lorigan_valence!

German :

Erleben Sie unser schmackhaftes Improvisationskabarett bei @lorigan_valence!

Italiano :

Venite a scoprire il nostro gustoso cabaret improvvisato a @lorigan_valence!

Espanol :

¡Ven a descubrir nuestro sabroso cabaret de improvisación en @lorigan_valence!

L’événement Spectacle d’impro avec les Givrés Saveurs d’impro Valence a été mis à jour le 2025-09-18 par Valence Romans Tourisme