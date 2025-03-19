Spectacle d’impro avec Les Givrés L’Esprit M Valence

Spectacle d’impro avec Les Givrés L’Esprit M Valence mercredi 19 mars 2025.

Spectacle d’impro avec Les Givrés

L’Esprit M 142 avenue de Provence Valence Drôme

Début : 2025-03-19 20:30:00

fin : 2025-03-19 20:30:00

2025-03-19 2025-05-21 2025-09-18 2025-11-20 2025-12-19

Plus de 10 ans de rire, sans jamais apprendre une ligne de texte ! Les Givrés pratiquent le théâtre d’improvisation sur Valence depuis 2006, et proposent de nombreux formats matchs, catchs…

Retrouvez les lors d’une Breaking Impro à l’Esprit M !

English :

Over 10 years of laughter, without ever learning a line of text! Les Givrés have been practicing improvisational theater in Valence since 2006, and offer a wide range of formats: matches, wrestling?

Join them for a Breaking Impro at Esprit M!

German :

Mehr als 10 Jahre lang haben sie gelacht, ohne jemals eine Zeile Text zu lernen! Les Givrés praktizieren seit 2006 Improvisationstheater in Valence und bieten zahlreiche Formate an: Matches, Wrestling?

Treffen Sie sie bei einer Breaking Impro im Esprit M!

Italiano :

Oltre 10 anni di risate, senza aver mai imparato una riga di testo! Les Givrés praticano l’improvvisazione teatrale a Valence dal 2006 e propongono una vasta gamma di formati: incontri, lotta?

Unitevi a loro per un Breaking Impro all’Esprit M!

Espanol :

Más de 10 años de risas, ¡sin aprender nunca una línea de texto! Les Givrés practican el teatro de improvisación en Valence desde 2006, y ofrecen una amplia gama de formatos: partidos, lucha libre?

¡Únase a ellos para una Breaking Impro en Esprit M!

