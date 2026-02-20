Spectacle d’impro avec Les Givrés Centre Culturel de Fontlozier Valence

Spectacle d’impro avec Les Givrés

Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Libération Valence Drôme

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 20:30:00

2026-03-07 2026-04-04

Plus de 10 ans de rire, sans jamais apprendre une ligne de texte ! Les Givrés pratiquent le théâtre d’impro sur Valence depuis 2006, et proposent de nombreux formats matchs, catchs…

Retrouvez les lors de matchs endiablés au Centre culture Fontlozier !

Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Libération Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 07 83 61

Over 10 years of laughter, without ever learning a line of text! Les Givrés have been practicing improv theater in Valence since 2006, and offer a wide range of formats: matches, wrestling?

Join them for wildly entertaining matches at the Centre Culture Fontlozier!

