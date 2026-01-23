Spectacle d’impro avec les Imposteur(E)s CEC Les Heures Claires Istres
Spectacle d’impro avec les Imposteur(E)s CEC Les Heures Claires Istres vendredi 20 février 2026.
Spectacle d’impro avec les Imposteur(E)s
Vendredi 20 février 2026 à partir de 20h. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône
Vous n’êtes pas prêts… eux non plus. Une soirée où tout peut arriver place à l’impro !
CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 30 50 91 97 lesimposteures13@gmail.com
English :
You’re not ready? and neither are they. An evening where anything can happen: it’s time for improv!
