Spectacle d’impro avec les Imposteur(E)s CEC Les Heures Claires Istres

Spectacle d’impro avec les Imposteur(E)s

Vendredi 20 février 2026 à partir de 20h. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-20 20:00:00

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Vous n’êtes pas prêts… eux non plus. Une soirée où tout peut arriver place à l’impro !

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 30 50 91 97 lesimposteures13@gmail.com

You’re not ready? and neither are they. An evening where anything can happen: it’s time for improv!

