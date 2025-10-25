Spectacle d’impro avec Los Muchachos Melle

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Grand Chatelier Melle Deux-Sèvres

Le Grand Châtelier ouvre à nouveau ses portes à l’impro !
Installez-vous, détendez-vous et laissez les comédiens des Muchachos Impro inventer, jouer et improviser rien que pour vous.
Promis vous restez dans le public, personne ne vous fera monter sur scène !
Restauration et boissons sur place à partir de 19h30!
Un spectacle unique, drôle et vivant
Réservez vos places ici ?? https://losmuchachosimpro.fr/spectacle/271-grand-chatelier   .

Le Grand Chatelier Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

