Spectacle d’impro avec Los Muchachos Melle

Spectacle d’impro avec Los Muchachos

Le Grand Chatelier Melle Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

2025-10-25

2025-10-25

2025-10-25

Le Grand Châtelier ouvre à nouveau ses portes à l’impro !

Installez-vous, détendez-vous et laissez les comédiens des Muchachos Impro inventer, jouer et improviser rien que pour vous.

Promis vous restez dans le public, personne ne vous fera monter sur scène !

Restauration et boissons sur place à partir de 19h30!

Un spectacle unique, drôle et vivant

Réservez vos places ici ?? https://losmuchachosimpro.fr/spectacle/271-grand-chatelier .

Le Grand Chatelier Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

