Spectacle d’impro avec Los Muchachos Melle
Le Grand Chatelier Melle Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-25
Le Grand Châtelier ouvre à nouveau ses portes à l’impro !
Installez-vous, détendez-vous et laissez les comédiens des Muchachos Impro inventer, jouer et improviser rien que pour vous.
Promis vous restez dans le public, personne ne vous fera monter sur scène !
Restauration et boissons sur place à partir de 19h30!
Un spectacle unique, drôle et vivant
Réservez vos places ici ?? https://losmuchachosimpro.fr/spectacle/271-grand-chatelier .
Le Grand Chatelier Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
