Spectacle d’impro CHEZ ALFRED Bar Chez Alfred Benet

Spectacle Le Poitevinologue CHEZ ALFRED

Bar Chez Alfred Aziré Benet Vendée

Début : 2026-03-25 18:30:00

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Une comédie poétique

Qu’est-ce qui a bien pu pousser un homme à vouloir apprendre la langue du Poitou, le parlanjhe, une langue presque morte, au 21ème siècle ?

À prendre des cours avec un Poitevinologue qui la connait sur le bout des doigts, le bout daus dàe , parce qu’il l’a entendu dans le ventre de sa mère ?

Avant de l’aprenre per la goule, o fau qu’o passe per les pés, les pas, la taere ! dixit le Poitevinologue.

Et sous sa conduite, accompagné d’un musicien, voilà l’apprenti Parlanjhous lancé dans la danse, la musique et l’incontournable poésie.

Food truck sur place chaque vendredi .

Bar Chez Alfred Aziré Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 6 88 15 35 27 ventsdicietdailleurs@gmail.com

English :

A poetic comedy

