Spectacle d’impro CHEZ ALFRED Bar Chez Alfred Benet

Début : 2026-03-25 18:30:00
Une comédie poétique
Qu’est-ce qui a bien pu pousser un homme à vouloir apprendre la langue du Poitou, le parlanjhe, une langue presque morte, au 21ème siècle ?
À prendre des cours avec un Poitevinologue qui la connait sur le bout des doigts, le bout daus dàe , parce qu’il l’a entendu dans le ventre de sa mère ?
Avant de l’aprenre per la goule, o fau qu’o passe per les pés, les pas, la taere ! dixit le Poitevinologue.
Et sous sa conduite, accompagné d’un musicien, voilà l’apprenti Parlanjhous lancé dans la danse, la musique et l’incontournable poésie.
Bar Chez Alfred Aziré Benet 85490 Vendée Pays de la Loire
A poetic comedy
