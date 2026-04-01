Pornic

Spectacle d’impro Dépêche et vous

1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 20:30:00

fin : 2026-04-16 21:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Venez découvrir le nouveau spectacle de La Muse, compagnie nantaise d’improvisation au café théâtre Le Poche à Pornic !



Au programme

Le scoop de l’année, c’est vous qui l’écrivez !

Après le succès de Louise & Thelma et Silence ça tourne , la compagnie nantaise La Muse revient à Pornic avec son nouveau cabaret d’improvisation Dépêche et vous.

Le décor ? Une rédaction en plein chaos. Pas un article, pas une photo, la page blanche est totale. Le rédacteur en chef compte sur un seul soutien le vôtre. Grâce à vos thèmes et vos idées, les comédiens vont improviser un journal complet de A à Z.

Des faits divers improbables aux débats politiques en roue libre, sans oublier l’horoscope ou les petites annonces, chaque rubrique devient une scène unique. Attendez-vous à un mélange d’humour décalé, de poésie imprévisible et d’absurde très contagieux. Une édition spéciale qui, par définition, ne ressemblera à aucune autre ! .

1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com

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English :

Come and discover the new show by La Muse, an improvisation company from Nantes, at Pornic’s café théâtre Le Poche!

L’événement Spectacle d’impro Dépêche et vous Pornic a été mis à jour le 2026-03-31 par I_OT Pornic