Spectacle d’impro Dépêche et vous Pornic
Spectacle d’impro Dépêche et vous Pornic jeudi 16 avril 2026.
Pornic
Spectacle d’impro Dépêche et vous
1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 20:30:00
fin : 2026-04-16 21:30:00
Date(s) :
2026-04-16
Venez découvrir le nouveau spectacle de La Muse, compagnie nantaise d’improvisation au café théâtre Le Poche à Pornic !
Au programme
Le scoop de l’année, c’est vous qui l’écrivez !
Après le succès de Louise & Thelma et Silence ça tourne , la compagnie nantaise La Muse revient à Pornic avec son nouveau cabaret d’improvisation Dépêche et vous.
Le décor ? Une rédaction en plein chaos. Pas un article, pas une photo, la page blanche est totale. Le rédacteur en chef compte sur un seul soutien le vôtre. Grâce à vos thèmes et vos idées, les comédiens vont improviser un journal complet de A à Z.
Des faits divers improbables aux débats politiques en roue libre, sans oublier l’horoscope ou les petites annonces, chaque rubrique devient une scène unique. Attendez-vous à un mélange d’humour décalé, de poésie imprévisible et d’absurde très contagieux. Une édition spéciale qui, par définition, ne ressemblera à aucune autre ! .
1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the new show by La Muse, an improvisation company from Nantes, at Pornic’s café théâtre Le Poche!
L’événement Spectacle d’impro Dépêche et vous Pornic a été mis à jour le 2026-03-31 par I_OT Pornic
À voir aussi à Pornic (Loire-Atlantique)
- Concert de Coup de Coeur au Bar le Phare, Plage de la Source Pornic 10 avril 2026
- Concert de Coup de Coeur au Bar le Phare Plage de la Source Pornic 10 avril 2026
- Atelier recycler ses déchets verts au jardin Pornic 11 avril 2026
- Atelier cosmétique: shampoing solide et masque cheveux Boutique Sine Pornic 11 avril 2026
- Visite guidée: Pornic, cité balnéaire Place de la Gare Pornic 11 avril 2026