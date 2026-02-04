Spectacle d’impro En terrasse Pièce improvisée avec musicien live L’Appart Café Bourg-lès-Valence

Spectacle d’impro En terrasse Pièce improvisée avec musicien live

L’Appart Café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 20:30:00

fin : 2026-03-24 20:30:00

Date(s) :

2026-03-24

Un barman, deux habitués, un musicien live et des histoires qui prennent vie à partir de vos anecdotes.

Venez découvrir cette galerie de personnages atypiques mais pourtant bien réels !

L'Appart Café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 contact@excites.fr

English :

A bartender, two regulars, a live musician and stories that come to life from your anecdotes.

Come and discover this gallery of atypical yet very real characters!

