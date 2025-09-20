Spectacle d’impro Espace muséographique Victor Schoelcher Fessenheim

Spectacle d’impro Samedi 20 septembre, 16h00 Espace muséographique Victor Schoelcher Haut-Rhin

Gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles.

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Pour fêter les dix ans du musée, une programmation spéciale a été concoctée.

Sur le week-end, nous recevrons, entre autres, la troupe d’improvisation théâtrale « Les gens du jardin » pour un moment drôle et décalé.

Leur devise :

« La scène est notre terreau,

Quand le thème est notre engrais,

Grâce aux mimes et aux mots,

Nous cultivons pour vous l’impro. »

L'espace muséographique « Victor Schœlcher, son œuvre » est installé dans une maison médiévale datant du XVIᵉ siècle, à laquelle on a redonné une seconde jeunesse.

Fessenheim est l’un des cinq sites du Grand Est figurant sur « la route des abolitions de l’esclavage et des droits de l’Homme », aux côtés de la Maison de la Négritude à Champagney (70), de la Maison Abbé Grégoire à Emberménil (54), du Fort de Joux à Pontarlier (25) et de la commune de Chamblanc (21).

Cette route s’inscrit dans le vaste projet international de la «Route de l’esclave», soutenu par l’ONU.

Journées européennes du patrimoine 2025

Les gens du jardin