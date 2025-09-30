Spectacle d’impro Le Grand Défi avec Les Givrés Comedy Palace Valence

Spectacle d’impro Le Grand Défi avec Les Givrés

Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24 20:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Trois troupes de théâtre d’impro s’affrontent pour déterminer le meilleur d’entre eux !

.

Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 21 83 contact@comedypalace.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Three improv theater troupes go head-to-head to decide who’s the best!

L’événement Spectacle d’impro Le Grand Défi avec Les Givrés Valence a été mis à jour le 2025-09-30 par Valence Romans Tourisme