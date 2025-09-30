Spectacle d’impro Le Grand Défi avec Les Givrés Comedy Palace Valence
Spectacle d’impro Le Grand Défi avec Les Givrés Comedy Palace Valence vendredi 24 avril 2026.
Spectacle d’impro Le Grand Défi avec Les Givrés
Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24 20:30:00
Date(s) :
2026-04-24
Trois troupes de théâtre d’impro s’affrontent pour déterminer le meilleur d’entre eux !
Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 21 83 contact@comedypalace.fr
English :
Three improv theater troupes go head-to-head to decide who’s the best!
