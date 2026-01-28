Spectacle d’impro Le Journal de vous rue du Ruisseau de Lagier Châtillon-en-Diois
Spectacle d’impro Le Journal de vous rue du Ruisseau de Lagier Châtillon-en-Diois samedi 7 février 2026.
Spectacle d’impro Le Journal de vous
rue du Ruisseau de Lagier Salle de motricité Châtillon-en-Diois Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 18:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
L’Impro qui court est une troupe d’improvisation théâtrale composée de 10 improvis’acteurs amateurs venus de Paris qui vous proposent un spectacle dynamique et accessible à tous.
.
rue du Ruisseau de Lagier Salle de motricité Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 69 64 artstar.chatillon@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L?Impro qui court is a theatrical improvisation troupe made up of 10 amateur improvisers from Paris, who offer a dynamic show accessible to all.
L’événement Spectacle d’impro Le Journal de vous Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme du Pays Diois