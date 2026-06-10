Spectacle d’impro – Les Impro’Bables Maison de quartier La Bellangerais Rennes jeudi 18 juin 2026.

Spectacle d’impro – Les Impro’Bables Maison de quartier La Bellangerais Rennes Jeudi 18 juin, 20h00 Ille-et-Vilaine

Venez découvrir les talents d’impro des “Impro’Bables” et vivre avec eux des aventures encore inconnues ! Qui sait, si la soirée vous plaît, vous pourrez peut être les rejoindre en septembre !

Venez découvrir les talents d’impro des “Impro’Bables” et vivre avec eux

des aventures encore inconnues ! Qui sait, si la soirée vous plaît, vous pourrez peut être

les rejoindre en septembre !

** Jeudi 18 JUIN à 20H**

** Maison de Quartier Bellangerais**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-18T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-18T22:00:00.000+02:00

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Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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