Spectacle d’impro – Les Impro’Bables Maison de quartier La Bellangerais Rennes
Spectacle d’impro – Les Impro’Bables Maison de quartier La Bellangerais Rennes jeudi 18 juin 2026.
Spectacle d’impro – Les Impro’Bables Maison de quartier La Bellangerais Rennes Jeudi 18 juin, 20h00 Ille-et-Vilaine
Venez découvrir les talents d’impro des “Impro’Bables” et vivre avec eux des aventures encore inconnues ! Qui sait, si la soirée vous plaît, vous pourrez peut être les rejoindre en septembre !
Venez découvrir les talents d’impro des “Impro’Bables” et vivre avec eux
des aventures encore inconnues ! Qui sait, si la soirée vous plaît, vous pourrez peut être
les rejoindre en septembre !
** Jeudi 18 JUIN à 20H**
** Maison de Quartier Bellangerais**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-18T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-18T22:00:00.000+02:00
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Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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