Spectacle d’impro L’Impro’mptu Salle de l’Allet Bourg-lès-Valence vendredi 12 décembre 2025.
Salle de l’Allet 11 Passage René Coty Bourg-lès-Valence Drôme
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12 22:00:00
2025-12-12
Venez découvrir deux spectacles d’impro joués par les élèves des Excités.
Juste des improvisateurices qui, le temps d’un soir, vous transporteront en contant de tendres histoires !
English :
Come and discover two improv shows performed by Les Excités students.
Just improvisers who, for one evening, will transport you with their tender tales!
