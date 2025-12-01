Spectacle d’impro L’Impro’mptu Salle de l’Allet Bourg-lès-Valence

Spectacle d’impro L’Impro’mptu Salle de l’Allet Bourg-lès-Valence vendredi 12 décembre 2025.

Spectacle d’impro L’Impro’mptu

Salle de l’Allet 11 Passage René Coty Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12 22:00:00

Date(s) :
2025-12-12

Venez découvrir deux spectacles d’impro joués par les élèves des Excités.
Juste des improvisateurices qui, le temps d’un soir, vous transporteront en contant de tendres histoires !
  .

Salle de l’Allet 11 Passage René Coty Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 34 37 36  contact@excites.fr

English :

Come and discover two improv shows performed by Les Excités students.
Just improvisers who, for one evening, will transport you with their tender tales!

L’événement Spectacle d’impro L’Impro’mptu Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-12-05 par Valence Romans Tourisme