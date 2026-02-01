Spectacle d’impro Long form’ avec Les Givrés Comedy Palace Valence
Spectacle d’impro Long form’ avec Les Givrés
Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-27 20:30:00
fin : 2026-02-27 20:30:00
2026-02-27
Plus de 10 ans de rire, sans jamais apprendre une ligne de texte ! Les Givrés pratiquent le théâtre d’improvisation sur Valence depuis 2006, et proposent de nombreux formats matchs, catchs…
Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 21 83 contact@comedypalace.fr
English :
More than 10 years of laughter, without ever learning a line of text! Les Givrés have been practising improvisation theatre in Valence since 2006, and offer many formats: matches, wrestling..
