Spectacle d’impro Long form’ avec Les Givrés Comedy Palace Valence

Spectacle d’impro Long form’ avec Les Givrés

Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27 20:30:00

Date(s) :

2026-02-27

Plus de 10 ans de rire, sans jamais apprendre une ligne de texte ! Les Givrés pratiquent le théâtre d’improvisation sur Valence depuis 2006, et proposent de nombreux formats matchs, catchs…

Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 21 83 contact@comedypalace.fr

English :

More than 10 years of laughter, without ever learning a line of text! Les Givrés have been practising improvisation theatre in Valence since 2006, and offer many formats: matches, wrestling..

