Spectacle d’Impro Mazières-sur-Béronne Melle
Spectacle d’Impro Mazières-sur-Béronne Melle samedi 31 janvier 2026.
Spectacle d’Impro
Mazières-sur-Béronne Le Grand Châtelier Melle Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Spectacle d’impro
Samedi 31 janvier au Grand Châtelier à Melle, à partir de 19h30
Deux équipes de comédiens s’affrontent autour de thèmes tirés au sort, sous l’œil acéré d’un arbitre (presque) impartial.
Créativité, audace, mauvaise foi assumée et fous rires seront de la partie.
Entre cocasseries, rebondissements et éclats de voix, les improvisations s’enchaînent dans une ambiance électrique et bienveillante. Et comme toujours, c’est le public qui aura le dernier mot pour départager les troupes !
Un match retour à ne manquer sous aucun prétexte !
Réservation https://losmuchachosimpro.fr/spectacle/281-los-muchachos-vs-improvoks
Informations 06 03 07 14 19 contact@legrandchatelier.com
Entrée 5€ .
Mazières-sur-Béronne Le Grand Châtelier Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 07 14 19 contact@legrandchatelier.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle d’Impro
L’événement Spectacle d’Impro Melle a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Pays Mellois