Spectacle d’Impro Mazières-sur-Béronne Melle

Spectacle d’Impro

Mazières-sur-Béronne Le Grand Châtelier Melle Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Samedi 31 janvier au Grand Châtelier à Melle, à partir de 19h30

Deux équipes de comédiens s’affrontent autour de thèmes tirés au sort, sous l’œil acéré d’un arbitre (presque) impartial.

Créativité, audace, mauvaise foi assumée et fous rires seront de la partie.

Entre cocasseries, rebondissements et éclats de voix, les improvisations s’enchaînent dans une ambiance électrique et bienveillante. Et comme toujours, c’est le public qui aura le dernier mot pour départager les troupes !

Un match retour à ne manquer sous aucun prétexte !

Réservation https://losmuchachosimpro.fr/spectacle/281-los-muchachos-vs-improvoks

Informations 06 03 07 14 19 contact@legrandchatelier.com

Entrée 5€ .

