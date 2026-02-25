Spectacle d’impro parfaitement imparfait Improfections avec Hugo Favre Au Petit Troquet Timbré Génissieux

Au Petit Troquet Timbré 20 rue Simon Chopin Génissieux Drôme

2026-03-14 20:00:00
2026-03-14

Le spectacle signé Alexxx & Co, IMPROFECTIONS, vos p’tits défauts, nos impros, revient… et ça va déraper délicieusement.
Au Petit Troquet Timbré 20 rue Simon Chopin Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 36 98 27  cafeassogenissieux@gmail.com

English :

Alexxx & Co’s show, IMPROFECTIONS, vos p?tits défauts, nos impros, is back? and it’s going to get deliciously out of hand.

