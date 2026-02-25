Spectacle d’impro parfaitement imparfait Improfections avec Hugo Favre Au Petit Troquet Timbré Génissieux

Spectacle d’impro parfaitement imparfait Improfections avec Hugo Favre

Au Petit Troquet Timbré 20 rue Simon Chopin Génissieux Drôme

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Le spectacle signé Alexxx & Co, IMPROFECTIONS, vos p’tits défauts, nos impros, revient… et ça va déraper délicieusement.

Au Petit Troquet Timbré 20 rue Simon Chopin Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 36 98 27 cafeassogenissieux@gmail.com

English :

Alexxx & Co’s show, IMPROFECTIONS, vos p?tits défauts, nos impros, is back? and it’s going to get deliciously out of hand.

