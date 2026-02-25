Spectacle d’impro parfaitement imparfait Improfections avec Hugo Favre Au Petit Troquet Timbré Génissieux
Spectacle d’impro parfaitement imparfait Improfections avec Hugo Favre Au Petit Troquet Timbré Génissieux samedi 14 mars 2026.
Spectacle d’impro parfaitement imparfait Improfections avec Hugo Favre
Au Petit Troquet Timbré 20 rue Simon Chopin Génissieux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 20:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Le spectacle signé Alexxx & Co, IMPROFECTIONS, vos p’tits défauts, nos impros, revient… et ça va déraper délicieusement.
.
Au Petit Troquet Timbré 20 rue Simon Chopin Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 36 98 27 cafeassogenissieux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Alexxx & Co’s show, IMPROFECTIONS, vos p?tits défauts, nos impros, is back? and it’s going to get deliciously out of hand.
L’événement Spectacle d’impro parfaitement imparfait Improfections avec Hugo Favre Génissieux a été mis à jour le 2026-02-25 par Valence Romans Tourisme