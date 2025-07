Spectacle d’impro (Road trip improvisé) La Rivée Rives-du-Couesnon

Spectacle d’impro (Road trip improvisé) La Rivée Rives-du-Couesnon mercredi 16 juillet 2025.

La Rivée 2 Impasse du Presbytère Rives-du-Couesnon Ille-et-Vilaine

Début : 2025-07-16 20:30:00

Rdv à La Rivée et préparez-vous pour une soirée placée sous le signe de l’improvisation et de l’aventure ! Deux personnages prendront vie sous vos yeux, et c’est le public qui décidera de leur relation, leurs prénoms, leur objectif et leur destination, garantissant une aventure 100% imprévue et hilarante. Accueil dès 19h et Food-truck. .

La Rivée 2 Impasse du Presbytère Rives-du-Couesnon 35140 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 57 18 38 49

