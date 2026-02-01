Spectacle d’impro Seul en scène La Tavernaki Montignac-Lascaux

Spectacle d’impro Seul en scène

La Tavernaki 6 place de la libération Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 7€

Début : 2026-02-13 21:00:00

2026-02-13

19h et 21h. Colin vient nous présenter, exclusivement pour nous, son seul en scène. Sur réservation. Places limitées. 7€ + le chapeau

Pour sa 1ère mondiale, Colin vient nous présenter, exclusivement pour nous, son seul en scène.

Et pour cette 1ère, notre Colin régional vient en total Impro, pour 1h de spectacle de folie !!!

Alors Mesdames, Messieurs venez vous offrir pour la St Valentin une soirée pleines de rigolades.

Il sera accompagné par Brice a la guitare pour ambiancer le show

2 sessions 19h et 21h.

Pensez à réserver, les places sont limitées .

La Tavernaki 6 place de la libération Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 33 08 18

English : Spectacle d’impro Seul en scène

7pm and 9pm. Colin comes to present his one-man show, exclusively for us. Reservations required. Limited seating. 7? + hat

