Spectacle D’impro Théâtrale : Format A3 Association du Bourg L’Evêque Rennes Samedi 29 novembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Spectacle D’impro Théâtrale : Format A3

SAMEDI 29 NOVEMBRE · 20H30

ASSO DU BOURG L’EVÊQUE · 16 RUE PAPU · RENNES

ENTRÉE LIBRE AU CHAPEAU

Début : 2025-11-29T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-29T22:00:00.000+01:00

https://www.assobourgleveque.org/

Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

contact@assobourgleveque.org 02 30 02 62 27