Spectacle D’impro Théâtrale : Format A3 Association du Bourg L’Evêque Rennes
Spectacle D’impro Théâtrale : Format A3 Association du Bourg L’Evêque Rennes samedi 29 novembre 2025.
Spectacle D’impro Théâtrale : Format A3 Association du Bourg L’Evêque Rennes Samedi 29 novembre, 20h30 Ille-et-Vilaine
libre
Spectacle D’impro Théâtrale : Format A3
**Spectacle D’impro Théâtrale : Format A3**
SAMEDI 29 NOVEMBRE · 20H30
ASSO DU BOURG L’EVÊQUE · 16 RUE PAPU · RENNES
ENTRÉE LIBRE AU CHAPEAU
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-29T20:30:00.000+01:00
Fin : 2025-11-29T22:00:00.000+01:00
1
https://www.assobourgleveque.org/
Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
contact@assobourgleveque.org 02 30 02 62 27