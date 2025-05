Spectacle d’impro Vitamine – Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère, 14 mai 2025 17:30, Romans-sur-Isère.

Drôme

Spectacle d’impro Vitamine Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la République Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-14 17:30:00

fin : 2025-05-14

Date(s) :

2025-05-14

Deux comédiens improvisent à 200 à l’heure sur toutes les idées que vous voudrez bien leur donner ! Mais ils ne seront pas seuls ! Les participants des ateliers d’impro de l’après-midi seront aussi de la partie ! Venez nombreux !

.

Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la République

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

English :

Two comedians improvise at 200 p.m. on any idea you give them! But they won’t be alone! Participants in the afternoon’s improv workshops will also be taking part! Come one, come all!

German :

Zwei Schauspieler improvisieren mit 200 km/h über alle Ideen, die Sie ihnen geben wollen! Aber sie werden nicht allein sein! Auch die Teilnehmer der Impro-Workshops am Nachmittag sind mit von der Partie! Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Due comici improvvisano a 200 all’ora su qualsiasi idea gli venga data! Ma non saranno soli! Parteciperanno anche i partecipanti ai laboratori di improvvisazione del pomeriggio! Venite uno, venite tutti!

Espanol :

¡Dos cómicos improvisan a 200 por hora sobre cualquier idea que les des! Pero no estarán solos También participarán los asistentes a los talleres de improvisación de la tarde Vengan todos

L’événement Spectacle d’impro Vitamine Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-05-08 par Valence Romans Tourisme