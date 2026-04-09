Informations pratiques

La Baule-Escoublac

Spectacle d’improviation : Le trône de Faltazi

3 avenue Saint-Saëns La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Bienvenue en Faltazi : fabuleux royaume de l’imaginaire !

Ici, rois et reines se succèdent sur le trône depuis toujours. Et bien souvent, ce qu’il en reste c’est un nom : Aliénor la Terrible, Fulbert le Goulu et bien d’autres… Mais quelle histoire se cache derrière chacun de ces sobriquets ?

Nous, bardes de Faltazi, avons la réponse à cette question. Alors prenez place et installez-vous confortablement. Inventez un nom et un surnom, puis laissez-nous vous conter le règne de cet·te illustre inconnu·e !

~ À chaque représentation, les comédiens improvisent avec humour et brio un monde imaginaire, des personnages hauts en couleurs et une histoire inédite, le tout inspiré par les suggestions du public ! ~

* Possibilité d’un moment de partage avec les artistes au bar de l’hôtel

Billetterie en ligne : Spectacle « Le trône de Faltazi » .

3 avenue Saint-Saëns La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 22 30 33 62 sophie.pietra@sohappy.fr

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English :

L’événement Spectacle d’improviation : Le trône de Faltazi La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44