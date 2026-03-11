Spectacle d’improvisation à l’entracte du 640 Capbreton
Tarif : – – 15 EUR
Début : 2026-03-13
Les Acides Animés reviennent à @lentractedu640 ROAD TRIP Un spectacle de théâtre d’improvisation où le public décide du voyage.
Entrée libre, sortie au chapeau
Afterwork dès 18h, restauration jusqu’à 20h30
Réservation incontournable pour manger 09 81 85 89 96 .
12D Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 85 89 96
English : Spectacle d’improvisation à l’entracte du 640
