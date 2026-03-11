Spectacle d’improvisation à l’entracte du 640 Capbreton

Spectacle d’improvisation à l’entracte du 640

12D Rue du Hapchot Capbreton Landes

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Les Acides Animés reviennent à @lentractedu640 ROAD TRIP Un spectacle de théâtre d’improvisation où le public décide du voyage.

Entrée libre, sortie au chapeau

Afterwork dès 18h, restauration jusqu’à 20h30

Réservation incontournable pour manger 09 81 85 89 96 .

12D Rue du Hapchot Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 85 89 96

