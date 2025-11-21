Spectacle d’improvisation A4 Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement

Spectacle d’improvisation A4

Vendredi 21 novembre 2025 de 20h à 21h15.

Samedi 24 janvier 2026 de 20h à 21h15. Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9.95 – 9.95 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2026-01-24 21:15:00

Date(s) :

2025-11-21 2026-01-24

4 joueurs vont construire 4 grandes histoires sur la base de phrases tirées de vos livres.

Avec la collaboration du public, les comédiens donneront naissance à des personnages haut en couleur pour amener des situations inédites et de belles histoires !

4 joueurs vont construire 4 grandes histoires sur la base de phrases tirées de vos livres.

Avec la collaboration du public et du maître de cérémonie, les comédiens donneront naissance à des personnages haut en couleur pour amener des situations inédites et de belles histoires drôles et captivantes !



Petits et grands, venez nombreux encourager les joueurs qui se surpasseront pour votre plus grand plaisir.



L’improvisation théâtrale est une discipline emblématique du spectacle vivant. Ici, les histoires ne sont pas écrites mais inventées en direct par des comédiens qui suivent les contraintes de thèmes imposés ou encore de catégories diverses. .

Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

4 players will build 4 great stories based on sentences from your books.

With the help of the audience, the actors will give birth to colorful characters to create original situations and great stories!

German :

4 Spieler werden auf der Grundlage von Sätzen aus Ihren Büchern 4 große Geschichten konstruieren.

Gemeinsam mit dem Publikum werden die Schauspieler bunte Charaktere hervorbringen, um neue Situationen und tolle Geschichten herbeizuführen!

Italiano :

4 giocatori costruiranno 4 grandi storie basate su frasi tratte dai vostri libri.

Con l’aiuto del pubblico, gli attori daranno vita a personaggi colorati per creare situazioni originali e storie fantastiche!

Espanol :

4 jugadores construirán 4 grandes historias basadas en frases extraídas de sus libros.

Con la ayuda del público, los actores darán vida a coloridos personajes para crear situaciones originales y ¡grandes historias!

L’événement Spectacle d’improvisation A4 Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille