Spectacle d’improvisation A4 Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement

Spectacle d’improvisation A4

Vendredi 21 novembre 2025 à partir de 20h.

Samedi 24 janvier 2026 à partir de 20h. Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2026-01-24

2025-11-21 2026-01-24

L’improvisation théâtrale est une discipline emblématique du spectacle vivant. Ici, les histoires ne sont pas écrites mais inventées en direct par des comédiens qui suivent les contraintes de thèmes imposés ou encore de catégories diverses.

4 joueurs vont construire 4 grandes histoires sur la base de phrases tirées de vos livres.

Avec la collaboration du public et du maître de cérémonie, les comédiens donneront naissance à des personnages haut en couleur pour amener des situations inédites et de belles histoires drôles et captivantes !



Petits et grands, venez nombreux encourager les joueurs qui se surpasseront pour votre plus grand plaisir.



Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Theatrical improvisation is an emblematic discipline of the performing arts. Here, stories are not written but invented live by actors following the constraints of imposed themes or various categories.

German :

Das Improvisationstheater ist eine der wichtigsten Disziplinen der darstellenden Kunst. Hier werden die Geschichten nicht geschrieben, sondern live von Schauspielern erfunden, die den Vorgaben von vorgegebenen Themen oder auch verschiedenen Kategorien folgen.

Italiano :

L’improvvisazione teatrale è una disciplina emblematica dello spettacolo dal vivo. Qui le storie non sono scritte ma inventate dal vivo dagli attori che seguono i vincoli di temi imposti o di varie categorie.

Espanol :

La improvisación teatral es una disciplina emblemática del espectáculo en vivo. En ella, las historias no están escritas, sino que son inventadas en directo por los actores, que siguen las limitaciones de temas impuestos o categorías diversas.

