spectacle d’improvisation au format Match-Melting centre socio-cultuel du Roy d’Espagne Marseille 8e Arrondissement

Samedi 4 octobre 2025 de 19h30 à 21h. centre socio-cultuel du Roy d’Espagne 16 Allée Albeniz Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-04 19:30:00

fin : 2025-10-04 21:00:00

2025-10-04

Spectacle d’improvisation au format Match-Melting

Improviser, c’est faire un voyage au cœur de tous les possibles.

C’est merveilleux, étonnant, polisson, complice et coquin car on s’amuse avec le public, ça se vit, ça se voit.

Les histoires s’inventent sur scène dans l’instant, et rien n’est écrit à l’avance.



Nous proposons le 4 octobre un match au format Melting .

Le melting impro est une fusion, une fonte, un mélange incandescent entre les joueurs de différentes équipes.

Les Belges de Beaumont, les Pour une fois , ainsi que les Corses d’Ajaccio, les I furiosi nous rejoignent pour ce spectacle.

Chaque équipe sera constituée de 2 Belges 2 Corses et 2 Marseillais des Improsteurs.



Ce format de match ajoute le piment de comediens qui jouent ensemble sans avoir les reperes d’une équipe qui se connait et a des réflexes de jeu.



Ce spectacle d’improvisation se joue dans l’espace culturel Roy d’Espagne, 16 allée Albeniz, 13008



Attention cette année tous nos spectacles d’impro débutent à 19h30 et se terminent à 21h



L’entrée libre, ce spectacle est gratuit, ce spectacle est au chapeau.

Il n’y a donc pas de billetterie, toutefois nous maintenons la possibilité de réserver les places gratuites sur Helloasso, ce qui nous aide a anticiper la preparation de la salle et vous permet de bénéficier des places aux premiers rangs.



https://www.helloasso.com/associations/en-corps-et-tous-jours/evenements/melting-impro-4-octobre-2025

Le parking est facile, une petite restauration est proposée sur place .

centre socio-cultuel du Roy d’Espagne 16 Allée Albeniz Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 47 55 74 lesimprosteurs@gmail.com

English :

Match-Melting improv show

German :

Improvisationsshow im Match-Melting-Format

Italiano :

Spettacolo di improvvisazione Match-Melting

Espanol :

Espectáculo de improvisación Match-Melting

