Spectacle d’improvisation Au Hasard Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains

Spectacle d’improvisation Au Hasard

Salle Sidney Bechet 2 Avenue Docteur Ségard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 17:00:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Spectacle- Au hasard Sur le chemin de l’improvisation . Avec Jean Dollet, conteur et Quentin Copalle, musicien. Le spectacle Au hasard est une invitation à partager une expérience avec le public, une proposition artistique qui sort de l’ordinaire et interroge. Car l’improvisation n’est-elle pas une allégorie de la vie ? Prendre des risques, oser la rencontre, faire face à l’incertitude… . .

Salle Sidney Bechet 2 Avenue Docteur Ségard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 82 57 98

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English : Spectacle d’improvisation Au Hasard

L’événement Spectacle d’improvisation Au Hasard Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Rives du Morvan