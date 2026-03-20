Spectacle d’improvisation Au Hasard Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains
Spectacle d’improvisation Au Hasard Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains dimanche 26 avril 2026.
Spectacle d’improvisation Au Hasard
Salle Sidney Bechet 2 Avenue Docteur Ségard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 17:00:00
fin : 2026-04-26 19:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Spectacle- Au hasard Sur le chemin de l’improvisation . Avec Jean Dollet, conteur et Quentin Copalle, musicien. Le spectacle Au hasard est une invitation à partager une expérience avec le public, une proposition artistique qui sort de l’ordinaire et interroge. Car l’improvisation n’est-elle pas une allégorie de la vie ? Prendre des risques, oser la rencontre, faire face à l’incertitude… . .
Salle Sidney Bechet 2 Avenue Docteur Ségard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 82 57 98
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English : Spectacle d’improvisation Au Hasard
L’événement Spectacle d’improvisation Au Hasard Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Rives du Morvan