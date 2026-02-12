Spectacle d’improvisation Espace Simone Veil Autun

Spectacle d’improvisation

Espace Simone Veil 21 Rue du 11 Novembre 1918 Autun Saône-et-Loire

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Spectacle d’improvisation.

Lors du catch d’improvisation de Saône et Loire, les 4 équipes du département s’affrontent sur scène.

Les comédiens improvisent des courtes scènes dont vous leur avez inspirés les thèmes. Le public est là pour les départager et élire l’équipe qui aura su les faire voyager, rire, vibrer d’émotions.

Le tout, sous l’oeil attentif d’un arbitre qui saura leur rajouter des contraintes de jeu pour pimenter le défi.

Alors venez nombreux les applaudir. .

+33 6 01 96 36 37 lesimprovix@gmail.com

