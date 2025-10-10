Spectacle d’improvisation Bananes et châtiments Brumath

29 rue André Malraux Brumath Bas-Rhin

Banane et Châtiments, c’est LE concept original qui a fait connaître la compagnie Banana Impro et qui permet aux comédiens professionnels de laisser libre cours à leur créativité grâce à des scénarios inédits et hilarants à chaque spectacle. Concrètement ? Le spectacle se construit grâce à une collaboration entre le public, les comédiens, sans oublier Le Gorille parfois acteur et parfois victime de la malice de ses collègues !

Tour à tour, chaque comédien devient réalisateur d’une improvisation, et grâce à des mots donnés par le public, invente un scénario que ses comparses vont s’efforcer de faire vivre de manière drôle, subtile (la plupart du temps !), bienveillante et souvent complètement loufoque. Le public acteur clé du spectacle décide ensuite si les mots ont été utilisés à bon escient et si le réalisateur mérite une Banane, ou s’il préfère lui faire subir un Châtiment sous forme d’une épreuve de rattrapage hilarante… .

