Spectacle d’improvisation Bussy-la-Pesle
Spectacle d’improvisation Bussy-la-Pesle dimanche 12 juillet 2026.
Bussy-la-Pesle
Spectacle d’improvisation
Parc du Château Bussy-la-Pesle Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:00:00
fin : 2026-07-12 22:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Le Théâtre du Clou , en tournée, est à Bussy la Pesle le dimanche 12 juillet à 19h. .
Parc du Château Bussy-la-Pesle 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté theatreduclou.impro@gmail.com
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English : Spectacle d’improvisation
L’événement Spectacle d’improvisation Bussy-la-Pesle a été mis à jour le 2026-06-25 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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