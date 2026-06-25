Bussy-la-Pesle

Spectacle d’improvisation

Parc du Château Bussy-la-Pesle Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 19:00:00

fin : 2026-07-12 22:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Le Théâtre du Clou , en tournée, est à Bussy la Pesle le dimanche 12 juillet à 19h. .

Parc du Château Bussy-la-Pesle 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté theatreduclou.impro@gmail.com

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English : Spectacle d’improvisation

L’événement Spectacle d’improvisation Bussy-la-Pesle a été mis à jour le 2026-06-25 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)