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Spectacle d’improvisation Bussy-la-Pesle

Spectacle d’improvisation Bussy-la-Pesle dimanche 12 juillet 2026.

Adresse
Parc du Château
Ville
21540 Bussy-la-Pesle
Département
Côte-d'Or
Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Bussy-la-Pesle

Spectacle d’improvisation

Parc du Château Bussy-la-Pesle Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:00:00
fin : 2026-07-12 22:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Le Théâtre du Clou , en tournée, est à Bussy la Pesle le dimanche 12 juillet à 19h.   .

Parc du Château Bussy-la-Pesle 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   theatreduclou.impro@gmail.com

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English : Spectacle d’improvisation

L’événement Spectacle d’improvisation Bussy-la-Pesle a été mis à jour le 2026-06-25 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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