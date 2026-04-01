Spectacle d’improvisation des Anodins Salle des fêtes Ban-de-Laveline
Spectacle d’improvisation des Anodins Salle des fêtes Ban-de-Laveline samedi 25 avril 2026.
Ban-de-Laveline
Spectacle d’improvisation des Anodins
Salle des fêtes Place Colonel Denis Ban-de-Laveline Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Spectacle d’improvisation de la troupe strasbourgeoise Les Anodins , proposant deux formats au cours de la soirée
Focus une histoire où les pensées des personnages se dévoilent sous nos yeux.
Playlist des improvisations inspirées des morceaux choisis par les spectateurs.
Buvette à l’entracte.Tout public
0 .
Salle des fêtes Place Colonel Denis Ban-de-Laveline 88520 Vosges Grand Est +33 3 26 57 36 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Improvisation show by Strasbourg-based troupe Les Anodins, offering two formats throughout the evening:
Focus : a story in which the characters? thoughts unfold before our very eyes.
Playlist : improvisations inspired by songs chosen by the audience.
Refreshment bar at intermission.
L’événement Spectacle d’improvisation des Anodins Ban-de-Laveline a été mis à jour le 2026-04-10 par OT SAINT DIE DES VOSGES