Spectacle d’improvisation des Anodins Salle des fêtes Ban-de-Laveline

Ban-de-Laveline

Spectacle d’improvisation des Anodins

Salle des fêtes Place Colonel Denis Ban-de-Laveline Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Spectacle d’improvisation de la troupe strasbourgeoise Les Anodins , proposant deux formats au cours de la soirée

Focus une histoire où les pensées des personnages se dévoilent sous nos yeux.

Playlist des improvisations inspirées des morceaux choisis par les spectateurs.

Buvette à l’entracte.Tout public

0 .

Salle des fêtes Place Colonel Denis Ban-de-Laveline 88520 Vosges Grand Est +33 3 26 57 36 51

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English :

Improvisation show by Strasbourg-based troupe Les Anodins, offering two formats throughout the evening:

Focus : a story in which the characters? thoughts unfold before our very eyes.

Playlist : improvisations inspired by songs chosen by the audience.

Refreshment bar at intermission.

L’événement Spectacle d’improvisation des Anodins Ban-de-Laveline a été mis à jour le 2026-04-10 par OT SAINT DIE DES VOSGES