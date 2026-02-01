Spectacle d’improvisation et apéro participatif Liverdun

Spectacle d’improvisation et apéro participatif

23 Route de Frouard Liverdun Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-02-21 18:00:00

fin : 2026-02-21 21:30:00

2026-02-21

Et si votre futur devenait un spectacle ?

POCKET vous invite à une soirée unique et pleine de surprises. Pendant une heure, Jonathan et Julien improviseront l’événement futur de l’un·e d’entre vous, inspiré par vos idées, vos envies… et l’instant présent. Rien n’est écrit à l’avance, tout se crée sous vos yeux !

Lieu L’Arbre de Vie Liverdun

Date Samedi 21 février

Inscriptions à pocket.impro@gmail.com ou sur notre site ici https://www.larbredevie.bio/product/spectacle-votre-histoire

À partir de 18h apéro participatif

Avant le spectacle, place à la convivialité !

Chacun·e apporte quelque chose à grignoter.

Boissons disponibles sur place (softs, vins et bières en vente).

19h spectacle d’improvisation

Participation libre au chapeau en fin de spectacle, pour soutenir les artistes.

Venez partager un beau moment improvisé.

On se charge de l’histoire… la vôtre peut-être ?Tout public

23 Route de Frouard Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 81 88 83 90 bonjour@larbredevie.bio

English :

What if your future became a show?

POCKET invites you to a unique evening full of surprises. For one hour, Jonathan and Julien will improvise the future event of one of you, inspired by your ideas, your desires? and the present moment. Nothing is written in advance, everything is created before your very eyes!

Location: L’Arbre de Vie ? Liverdun

Date: Saturday, February 21

Registration at pocket.impro@gmail.com or on our website https://www.larbredevie.bio/product/spectacle-votre-histoire

From 6pm: Participatory aperitif

Before the show, it’s time to get together!

Everyone brings something to nibble on.

Drinks available on site (soft drinks, wine and beer on sale).

7pm: improv show

Free participation with a hat at the end of the show, to support the artists.

Come and share a great improvised moment.

We’ll take care of the story? yours, perhaps?

L’événement Spectacle d’improvisation et apéro participatif Liverdun a été mis à jour le 2026-02-13 par TOURISME BASSIN de POMPEY