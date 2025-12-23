Spectacle d’improvisation et lectures Tu l’as tu cru ?

Trèves Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 20:00:00

fin : 2026-01-21 21:00:00

Date(s) :

2026-01-21

La Cie l’Oiseau Moqueur propose une version Libraire de leur spectacle Qui L’Eût Cru ?

Tu l’As Tu Cru ?

Spectacle d’improvisation et lectures.

Les sommeliers du spectacle Qui L’Eût Cru ? troquent leurs tabliers pour des badges de libraires à l’occasion des animations Canada en bibliothèques organisées par la ville de Gennes-Val-de-Loire. Durée 1h.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 21 janvier 2026 de 20h à 21h. .

Trèves Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 06 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cie l’Oiseau Moqueur offers a Bookseller version of their show Qui L’Eût Cru?

L’événement Spectacle d’improvisation et lectures Tu l’as tu cru ? Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2025-12-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME