Spectacle d’improvisation et lectures Tu l’as tu cru ?, Gennes-Val-de-Loire
Spectacle d’improvisation et lectures Tu l’as tu cru ?, Gennes-Val-de-Loire mercredi 21 janvier 2026.
Spectacle d’improvisation et lectures Tu l’as tu cru ?
Trèves Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 20:00:00
fin : 2026-01-21 21:00:00
Date(s) :
2026-01-21
La Cie l’Oiseau Moqueur propose une version Libraire de leur spectacle Qui L’Eût Cru ?
Tu l’As Tu Cru ?
Spectacle d’improvisation et lectures.
Les sommeliers du spectacle Qui L’Eût Cru ? troquent leurs tabliers pour des badges de libraires à l’occasion des animations Canada en bibliothèques organisées par la ville de Gennes-Val-de-Loire. Durée 1h.
PRECISIONS HORAIRES
Mercredi 21 janvier 2026 de 20h à 21h. .
Trèves Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 06 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cie l’Oiseau Moqueur offers a Bookseller version of their show Qui L’Eût Cru?
L’événement Spectacle d’improvisation et lectures Tu l’as tu cru ? Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2025-12-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME