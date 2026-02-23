Spectacle d’Improvisation Impro Comedy Live Spécial Ciné MJC Lillebonne Nancy

Spectacle d’Improvisation Impro Comedy Live Spécial Ciné

MJC Lillebonne 14 Rue du Cheval Blanc Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06 22:30:00

Date(s) :

2026-03-06

Spectacle. Drôle. Improvisé. Interactif.

Pas de texte, pas de plan, pas de problème

Impro Comedy Live est un enchainement méga rapide de sketchs improvisés.

Tout est créé sur scène grâce à vos propositions.

Venez essayer de mettre nos comédiens en galère et voir si ils vont s’en sortir. (ou non)

Pour notre première soirée à la MJC Lillebonne, ça sera une Spéciale Cinéma & Séries !

Le seul spoil qu’on peut vous donner, c’est que ça va envoyer !

// INFOS PRATIQUES

Durée 2 parties de 40-45min Entracte de 15/20min.

Buvette et Petite Restauration disponible à l’entracte.

Plus d’informations sur le site internet.Tout public

6 .

MJC Lillebonne 14 Rue du Cheval Blanc Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 14 17 39 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spectacle. Funny. Improvised. Interactive.

No text, no plan, no problem

Impro Comedy Live is a mega-fast sequence of improvised sketches.

Everything is created on stage thanks to your suggestions.

Come and try to put our comedians through their paces and see if they can pull it off (or not)

For our first evening at MJC Lillebonne, it’s a Cinema & Series Special!

The only spoiler we can give you is that it’s going to be a blast!

// PRACTICAL INFO

Duration: 2 parts of 40-45min Intermission of 15/20min.

Refreshments and snacks available during intermission.

Further information on the website.

L’événement Spectacle d’Improvisation Impro Comedy Live Spécial Ciné Nancy a été mis à jour le 2026-02-23 par DESTINATION NANCY