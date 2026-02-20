Spectacle d’Improvisation Café associatif la forge La Tagnière
Spectacle d’Improvisation Café associatif la forge La Tagnière vendredi 20 mars 2026.
Spectacle d’Improvisation
Café associatif la forge 87 rue des 5 foires La Tagnière Saône-et-Loire
Tarif : – –
Début : 2026-03-20 20:30:00
fin : 2026-03-20 22:30:00
2026-03-20
Les Improvix à La Forge. Venez nombreux choisir les contraintes et les thèmes avec lesquels il devront improviser. Adhésion 2026 à jour. .
Café associatif la forge 87 rue des 5 foires La Tagnière 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 70 42 69
English : Spectacle d’Improvisation
