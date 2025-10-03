Spectacle d’improvisation Médiathèque municipale Paul Eluard Renage

Spectacle d’improvisation Médiathèque municipale Paul Eluard Renage vendredi 3 octobre 2025.

Spectacle d’improvisation Vendredi 3 octobre, 18h00 Médiathèque municipale Paul Eluard Isère

70 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

La Bibliothèque de Renage profite de Biblis en folie pour célébrer ses 40 ans. Les festivités débutent par un spectale d’improvisation de la compagnie les Bandits Manchots. Le thème des improvisations ? La bibliothèque de Renage, son Histoire, ses histoires, ses personnages…

Médiathèque municipale Paul Eluard 750 rue de la République 38140 Renage Renage 38140 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476062973 https://www.la-fee-verte.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 76 06 23 73 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.renage@cc-bievre-est.fr »}]

La Bibliothèque de Renage profite de Biblis en folie pour célébrer ses 40 ans. Les festivités débutent par un spectale d’improvisation de la compagnie les Bandits Manchots. Le thème des ? La de son…

Renage