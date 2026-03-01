Spectacle d’improvisation Pas ce soir MJC Bazin Nancy

Spectacle d’improvisation Pas ce soir

MJC Bazin 47 rue Henri Bazin Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21 22:00:00

Date(s) :

2026-03-21

La Compagnie de l’Instant vous convie à des spectacles d’improvisation. Vous assisterez à l’écriture et à la représentation en temps réel d’une pièce de théâtre improvisée à partir d’une impulsion du public.

Au programme de ce soir Juste à coté , Concept de @La Chips Impro.

Une pièce de théâtre totalement improvisée proposée par La Compagnie de l’Instant et ses invités du soir.

Aujourd’hui, c’est un grand jour Pourtant, personne ne verra ce qui se passe au cœur de la fête. Nous serons dans la petite salle juste à côté, celle où les gens ne font que passer, celle où se dévoilent les secrets, où tombent les faux semblants, celle où se joue toute l’histoire.

Billetterie en ligne.Tout public

8 .

MJC Bazin 47 rue Henri Bazin Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 03 21 09 85 info@mjcbazin.com

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English :

The Compagnie de l?Instant invites you to improv shows. You’ll witness the writing and performance in real time of an improvised play based on an impulse from the audience.

Tonight’s program includes Juste à coté , a concept by @La Chips Impro.

A totally improvised play presented by La Compagnie de l’Instant and its guests for the evening.

It’s a big day today, but no one will be able to see what’s going on at the heart of the party. We’ll be in the little room just next door, where people just pass by, where secrets are revealed, false pretenses fall, where the whole story is played out.

Online ticketing.

L’événement Spectacle d’improvisation Pas ce soir Nancy a été mis à jour le 2026-03-12 par DESTINATION NANCY