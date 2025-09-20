Spectacle d’improvisation: « repas pour qui repas pour quoi » Castelnaud-la-Chapelle
Spectacle d’improvisation: « repas pour qui repas pour quoi » Castelnaud-la-Chapelle samedi 20 septembre 2025.
Spectacle d’improvisation: « repas pour qui repas pour quoi »
Salle de l’ancienne école Castelnaud-la-Chapelle Dordogne
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
L’Amicale Laique de Castelnaud-la-Chapelle vous propose un spectacle d’improvisation
« Repas pour qui, repas pour quoi? »
Tarif plein: 10€ et réduit:8€
Renseignements au 06 70 49 70 44 ou 06 30 25 04 60
Salle de l’ancienne école Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 49 70 44
English : Spectacle d’improvisation: « repas pour qui repas pour quoi »
To round off the year, the Amicale Laïque invites you to a final evening.
La bande à Marie presents « Castel’hâtre »!
A convivial evening of participatory theater games and good food.
rdv Saturday December 14 from 7:00 pm at the salle de l’ancienne école in Castelnaud.
Aperitif offered.
German : Spectacle d’improvisation: « repas pour qui repas pour quoi »
Die Amicale Laique von Castelnaud-la-Chapelle bietet Ihnen eine Improvisationsshow an:
« Mahlzeit für wen, Mahlzeit für was? »
Voller Preis: 10 ? und ermäßigt: 8 ?
Informationen unter 06 70 49 70 44 oder 06 30 25 04 60
Italiano :
L’Amicale Laique di Castelnaud-la-Chapelle presenta uno spettacolo di improvvisazione:
« Pasto per chi, pasto per cosa?
Prezzo intero: 10? e ridotto: 8?
Informazioni allo 06 70 49 70 44 o allo 06 30 25 04 60
Espanol : Spectacle d’improvisation: « repas pour qui repas pour quoi »
Para despedir el año, la amicale laïque organiza una última velada.
La bande à Marie presenta « Castel’hâtre »
Una agradable velada de juegos teatrales y buena comida.
cita el sábado 14 de diciembre a las 19.00 h en la sala de la antigua escuela de Castelnaud.
Aperitivo ofrecido.
