Sainte-Lizaigne

Spectacle d’Improvisation

Place Jean Jamet Sainte-Lizaigne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01 20:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Retrouvez les acteurs et actrices de l’atelier de Cécile Bleynie pour un spectacle d’improvisation !

Ce spectacle sera avant tout une restitution des ateliers du 3ème trimestre de cette saison. Un atelier ouvert à tous.tes, où se côtoient les personnes débutantes et les plus expérimentées. Y sont pratiqués différentes formes et traditions de l’improvisation théâtrale, ainsi que ses aspects techniques. .

Place Jean Jamet Sainte-Lizaigne 36260 Indre Centre-Val de Loire +33 7 66 17 25 31 bonjourlalucarne@gmail.com

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English :

Join actors and actresses from Cécile Bleynie’s workshop for an improv show!

L’événement Spectacle d’Improvisation Sainte-Lizaigne a été mis à jour le 2026-06-18 par BERRY