Spectacle d’improvisation Société MJC Bazin Nancy

MJC Bazin 47 rue Henri Bazin Nancy

Samedi 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 22:30:00

2026-03-07

Vous avez fait salle comble pour son inauguration, vous avez surchauffé Bazin,

nous avons surkiffé le jouer… ça serait bougrement dommage de ne pas pas remettre ça ! Notre spectacle Société est de retour !!

Jeux de 7 familles, Dixit, ou Time’s up ; nous sortons une nouvelle fois nos jeux préférés ! Bonne humeur, stratégie, et coopération sont au programme du jour. Mais que serait une soirée jeux sans un peu de rivalité et de mauvaise foi ?

Dans ce spectacle, les jeux de société nous serviront d’impulsions pour créer devant vous des histoires uniques et improvisées.

Bières artisanales et soft vous accueillent dès 20h.Tout public

MJC Bazin 47 rue Henri Bazin Nancy 54000 +33 6 48 76 59 15

English:

You sold out the inauguration, you overheated Bazin,

we had a blast playing it? it would be a real shame not to do it again! Our Société show is back!

Whether it’s 7 families, Dixit or Time’s up, we’re bringing out our favorite games once again! Good humor, strategy and cooperation are the order of the day. But what would a game night be without a little rivalry and bad faith?

In this show, we’ll use board games as the impetus to create unique, improvised stories in front of you.

Craft beers and soft drinks welcome you from 8pm.

