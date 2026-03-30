Spectacle d’improvisation théâtrale Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Agen

Spectacle d'improvisation théâtrale Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen 2026-04-30

Spectacle d’improvisation théâtrale Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Agen jeudi 30 avril 2026.

Spectacle d’improvisation théâtrale

Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-30

Envie de vibrer au son du live et de passer une super soirée entre amis ? Ce jeudi, le Plancher des Vaches accueille Double Je pour un spectacle d’improvisation théâtrale.
Envie de vibrer au son du live et de passer une super soirée entre amis ? Ce jeudi, le Plancher des Vaches accueille Double Je pour un spectacle d’improvisation théâtrale.   .

Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15  2cdirection@gmail.com

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English : Spectacle d’improvisation théâtrale

Looking for live music and a great night out with friends? This Thursday, le Plancher des Vaches welcomes Double Je for a theatrical improv show.

L’événement Spectacle d’improvisation théâtrale Agen a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Destination Agen

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