Spectacle d’improvisation théâtrale Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Agen
Spectacle d’improvisation théâtrale Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Agen jeudi 30 avril 2026.
Spectacle d’improvisation théâtrale
Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Envie de vibrer au son du live et de passer une super soirée entre amis ? Ce jeudi, le Plancher des Vaches accueille Double Je pour un spectacle d’improvisation théâtrale.
Envie de vibrer au son du live et de passer une super soirée entre amis ? Ce jeudi, le Plancher des Vaches accueille Double Je pour un spectacle d’improvisation théâtrale. .
Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15 2cdirection@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle d’improvisation théâtrale
Looking for live music and a great night out with friends? This Thursday, le Plancher des Vaches welcomes Double Je for a theatrical improv show.
L’événement Spectacle d’improvisation théâtrale Agen a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Destination Agen
À voir aussi à Agen (Lot-et-Garonne)
- L’AGNI selon la medecine indienne PLUCKY Agen 4 avril 2026
- Concert méditatif Salle Gilbert Rouzerol Agen 5 avril 2026
- La Villette se réveille Agen 5 avril 2026
- Agen un coeur de ville aux richesses insoupçonnées Office de Tourisme Destination Agen Agen 7 avril 2026
- Eveil musical On stage ! Le Labo Fabrication d’un contrôleur midi Agen 7 avril 2026