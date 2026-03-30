Spectacle d’improvisation théâtrale Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Agen

Spectacle d’improvisation théâtrale

Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Envie de vibrer au son du live et de passer une super soirée entre amis ? Ce jeudi, le Plancher des Vaches accueille Double Je pour un spectacle d’improvisation théâtrale.

Envie de vibrer au son du live et de passer une super soirée entre amis ? Ce jeudi, le Plancher des Vaches accueille Double Je pour un spectacle d’improvisation théâtrale. .

Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15 2cdirection@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle d’improvisation théâtrale

Looking for live music and a great night out with friends? This Thursday, le Plancher des Vaches welcomes Double Je for a theatrical improv show.

L’événement Spectacle d’improvisation théâtrale Agen a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Destination Agen