Spectacle d’improvisation théâtrale au musée de Tessé Musée de Tessé Le Mans

Spectacle d'improvisation théâtrale au musée de Tessé
mercredi 18 février 2026.
Musée de Tessé
2 Avenue de Paderborn
Le Mans
Sarthe
Tarif : 6 EUR
16:30:00
17:15:00
2026-02-18
Par la Cie La Limprost
Quand 2 guides maladroits se mélangent les fiches et les pinceaux, c’est le public qui prend les rênes. Nos deux comédiens-conférenciers réinventent l’histoire des œuvres d’art grâce aux idées des visiteurs, si bien qu’on ne sait plus qui guide qui ! Ce nouveau concept vous fera (re-)découvrir le musée de Tessé sous un nouvel angle le vôtre !
Sur inscription dans la limite des places disponibles. .
Musée de Tessé
2 Avenue de Paderborn
Le Mans 72100
Sarthe
Pays de la Loire
+33 2 43 47 38 51
musee.tesse@lemans.fr
By Cie La Limprost
