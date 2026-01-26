Spectacle d’improvisation théâtrale au musée de Tessé Musée de Tessé Le Mans

Spectacle d’improvisation théâtrale au musée de Tessé

Par la Cie La Limprost

Quand 2 guides maladroits se mélangent les fiches et les pinceaux, c’est le public qui prend les rênes. Nos deux comédiens-conférenciers réinventent l’histoire des œuvres d’art grâce aux idées des visiteurs, si bien qu’on ne sait plus qui guide qui ! Ce nouveau concept vous fera (re-)découvrir le musée de Tessé sous un nouvel angle le vôtre !

Sur inscription dans la limite des places disponibles. .

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr

