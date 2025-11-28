Spectacle d’improvisation théâtrale Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac

Spectacle d’improvisation théâtrale Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac vendredi 28 novembre 2025.

Spectacle d’improvisation théâtrale

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Ce que vous allez voir vous ne le verrez plus jamais. Un spectacle délirant et unique par une troupe délirante. Un grand moment de bonheur, de joie, de plaisir partagé. Asso l’Acid.

English :

What you’re about to see, you’ll never see again. A unique, delirious show by a delirious troupe. A great moment of happiness, joy and shared pleasure. Asso l’Acid.

German :

Was Sie sehen werden, werden Sie nie wieder sehen. Eine verrückte und einzigartige Show von einer verrückten Truppe. Ein großer Moment des Glücks, der Freude und des gemeinsamen Vergnügens. Asso l’Acid.

Italiano :

Quello che state per vedere non lo vedrete mai più. Uno spettacolo folle e unico di una troupe folle. Un grande momento di felicità, gioia e piacere condiviso. Asso l’Acid.

Espanol :

Lo que está a punto de ver nunca lo volverá a ver. Un espectáculo loco y único de una compañía loca. Un gran momento de felicidad, alegría y placer compartido. Asso l’Acid.

