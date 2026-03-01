Spectacle d’Improvisation théâtrale Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Spectacle d’Improvisation théâtrale

Cherbourg-Octeville 20 rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Après le succès de la soirée d’improvisation théâtrale du mois de décembre, les ateliers d’improvisation de la MJC Cherbourg reviennent sur scène pour une nouvelle soirée pleine d’énergie, de créativité et de surprises. Rendez vous le samedi 28 mars à 19h à la MJC Centre pour retrouver les improvisateurs et improvisatrices qui avaient conquis le public lors de leur dernière prestation. La soirée s’ouvrira avec les improvisations des adolescents, puis les adultes prendront le relais en relevant les thèmes proposés par le public. Entre arbitre et maîtres de cérémonie, rythme et bonne humeur seront au rendez vous. Ce moment convivial fera vivre la MJC et invitera le public à participer, encourager… voire contester quelques décisions à coups de chaussettes. .

Cherbourg-Octeville 20 rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 53 31 72 centre@mjc-cherbourg.fr

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English : Spectacle d’Improvisation théâtrale

L’événement Spectacle d’Improvisation théâtrale Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin