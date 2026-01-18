Spectacle d’improvisation théâtrale Double JE Centre culturel Villeneuve-sur-Lot

Spectacle d’improvisation théâtrale Double JE

Centre culturel 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Ils n’ont pas de texte.

Ils n’ont qu’une règle vous surprendre.

Dans un format cabaret rythmé et explosif, les comédiens de la compagnie Double JE enchaînent des improvisations drôles, touchantes, absurdes ou complétement inattendues…

Dans un format cabaret rythmé et explosif, les comédiens de la compagnie Double JE enchaînent des improvisations drôles, touchantes, absurdes ou complètement inattendues… .

Centre culturel 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 74 17 38

English : Spectacle d’improvisation théâtrale Double JE

They have no text.

They only have one rule: to surprise you.

In a rhythmic and explosive cabaret format, the actors of the Double JE company perform a series of funny, touching, absurd or completely unexpected improvisations…

