Spectacle d’improvisation théâtrale La Chapelle Oloron-Sainte-Marie

C’est le début d’une nouvelle saison d’improvisation au Théâtre La Baraque ! L’équipe a repensé pour vous la formule du cabaret pour en faire une expérience nouvelle et singulière. Que vous soyez ou non familiers de l’impro, venez partager avec nous rires et émotions le temps de cette soirée d’automne. On vous promet une troupe sur-motivée, des numéros inédits, des défis à relever, des guests, et encore d’autres surprises à venir… Nous avons hâte de vous y retrouver nombreuses et nombreux !

Avec Aurélien, Christophe, Jérôme, Manue, Thibaud et d’autres invités surprises…. .

La Chapelle 14 Rue Adoue Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 82 56 93 resa.la.baraque@gmail.com

