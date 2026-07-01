Informations pratiques

Saint-Paul-la-Roche

Spectacle d’improvisation théatrale

Café associatif les Paulissonnes Saint-Paul-la-Roche Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Spectacle d’improvisation par Kremlimpro

Spectacle d’improvisation par Kremlimpro

✨ Et si c’était vous qui inspiriez les comédiens ?

Une couleur, une émotion, une expression…

Vous soufflez l’idée… et ils en font une scène !

Des histoires inventées sur le vif, pleines d’émotions, de rebondissements, de rires et parfois de poésie.

Un spectacle interactif, drôle et surprenant. On ne sait pas ce qu’on va jouer. Vous non plus. Et c’est exactement pour ça qu’il faut venir. .

Café associatif les Paulissonnes Saint-Paul-la-Roche 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Spectacle d’improvisation théatrale

Improvisation show by Kremlimpro

L’événement Spectacle d’improvisation théatrale Saint-Paul-la-Roche a été mis à jour le 2026-06-30 par Isle-Auvézère