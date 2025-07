Spectacle d’improvisation théatrale Saint-Pierre-de-Frugie

2025-07-16

Spectacle d’improvisation par Kremlimpro

✨ Et si c’était vous qui inspiriez les comédiens ?

Une couleur, une émotion, une expression…

Vous soufflez l’idée… et ils en font une scène !

Des histoires inventées sur le vif, pleines d’émotions, de rebondissements, de rires et parfois de poésie.

Un spectacle interactif, drôle et surprenant. On ne sait pas ce qu’on va jouer. Vous non plus. Et c’est exactement pour ça qu’il faut venir. .

Café associatif le Frugie Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Spectacle d’improvisation théatrale

Improvisation show by Kremlimpro

German : Spectacle d’improvisation théatrale

Improvisationsshow von Kremlimpro

Italiano :

Spettacolo di improvvisazione di Kremlimpro

Espanol : Spectacle d’improvisation théatrale

Espectáculo de improvisación de Kremlimpro

