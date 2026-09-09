Spectacle d’improvisation théâtrale : show de l’ACID Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac
vendredi 20 novembre 2026 · Maison Pour Tous La Couveuse · Chadrac
Informations pratiques
Chadrac
Spectacle d’improvisation théâtrale : show de l’ACID
Maison Pour Tous La Couveuse 10 cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 21:00:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Ce que vous allez voir vous ne le verrez plus jamais. Un spectacle délirant et unique par une troupe délirante. Un grand moment de bonheur, de joie, de plaisir partagé. Par la troupe de l’ACID. Long format inédit !
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Maison Pour Tous La Couveuse 10 cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99
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English :
What you’re about to see, you’ll never see again. A wild and unique show by a wild troupe. A wonderful moment of happiness, joy, and shared fun. Presented by the ACID troupe. An all-new extended version!
L’événement Spectacle d’improvisation théâtrale : show de l’ACID Chadrac a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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