Spectacle d’improvisation théâtrale Centre culturel Villeneuve-sur-Lot
Spectacle d’improvisation théâtrale Centre culturel Villeneuve-sur-Lot samedi 30 mai 2026.
Villeneuve-sur-Lot
Spectacle d’improvisation théâtrale
Centre culturel 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:15:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Les comédiens des ateliers de la compagnie Double Je vous proposent une soirée 100% improvisée, nourrie de vos idées. Quelques mots du public…et tout prend vie sous vos yeux des personnages inattendus, des situations décalées, des moments drôles, parfois touchants, toujours uniques.
Une soirée tout public pour rire, s’émouvoir, et surtout passer un très bon moment ensemble. .
Centre culturel 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 74 17 38
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English : Spectacle d’improvisation théâtrale
L’événement Spectacle d’improvisation théâtrale Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée du Lot et Garonne
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